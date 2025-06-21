Мединский назвал «пропагандой Геббельса» фейки Киева вокруг обмена телами бойцов

— Вот этот боец, вот его военный билет советского образца, сейчас таких и нет почти. Украина заявила, что этот солдат не из числа этих 6000, а из числа еще февральского обмена. То есть они его получили в феврале, идентифицировали, вероятно, по ДНК, каким-то образом нашли его военный билет, и вот теперь февральское тело возвращают нам сейчас, но ведь детали же никого не интересуют, — заявил он в интервью RT.