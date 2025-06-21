Мединский назвал «пропагандой Геббельса» фейки Киева вокруг обмена телами бойцов

Помощник президента России, глава переговорной группы Владимир Мединский сравнил фейки про обмен телами погибших бойцов, которые распространяет Украина, с пропагандой немецкого политика Йозефа Геббельса.
По его словам, Киев через европейские СМИ распространяет слухи о том, что РФ передала украинской стороне тела российских военнослужащих, которые были умышленно переодеты в форму ВСУ. Цель таких заявлений — раскачивать общественное мнение граждан Украины. Он отметил, что Киев предъявил только одно тело якобы бойца ВС РФ с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца. Мединский показал фото военного билета этого солдата.
— Вот этот боец, вот его военный билет советского образца, сейчас таких и нет почти. Украина заявила, что этот солдат не из числа этих 6000, а из числа еще февральского обмена. То есть они его получили в феврале, идентифицировали, вероятно, по ДНК, каким-то образом нашли его военный билет, и вот теперь февральское тело возвращают нам сейчас, но ведь детали же никого не интересуют, — заявил он в интервью RT.
По его словам, таким образом действовали пропагандисты Геббельса, предъявлявшие трупы польских офицеров со свежими газетами и документами и обвинявшие в их расстреле сотрудников НКВД.
Москва подготовила для передачи Украине около трех тысяч тел военных Вооруженных сил Украины. Об этом 20 июня сообщил Владимир Мединский.