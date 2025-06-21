МИД России назвал вбросами сообщения о наличии у Захаровой гражданства США

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в своем Telegram-канале, в котором опровергло слухи иноагентов о том, что у официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой якобы есть американское гражданство.
Министерство указало, что подобные утверждения не новы. На протяжении нескольких лет распространяются разные фейки, в том числе о ее гражданстве США и месте рождения дочери.
«Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что все эти ложные сведения отличаются полным отсутствием фактов и являются злонамеренными выдумками. По словам представителей министерства, у тех, кто распространяет подобные слухи, вместо фактологии преобладают личные обиды, а умение анализировать ситуацию конструктивно им ни к чему.
Ранее мошенники с помощью нейросети сделали провокационное видео с Марией Захаровой. Так, в интернете появилось видео с официальным представителем МИД РФ, которая заявляет, что Россия готова отдать Киеву Запорожскую АЭС, лишь бы ВСУ покинули ее территорию. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», это дипфейк.
Ролик также опровергли в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что украинские спецслужбы при содействии западных кураторов актив пользуются технологиями на базе искусственного интеллекта, чтобы распространять вранье о ситуации в приграничье.
Прежде министерство иностранных дел РФ назвал эталонным немецким фейком публикацию DW* о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова «подвергла критике» посла ФРГ в Москве за его призывы к миру на Украине.
«Достаточно просто сравнить тезисы, озвученные Марией Захаровой, и фальшивку Дойче Велле*, чтобы понять, что такое эталонный немецкий фейк», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
*Признана в России СМИ-иноагентом.