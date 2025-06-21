МИД России назвал вбросами сообщения о наличии у Захаровой гражданства США

Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что все эти ложные сведения отличаются полным отсутствием фактов и являются злонамеренными выдумками. По словам представителей министерства, у тех, кто распространяет подобные слухи, вместо фактологии преобладают личные обиды, а умение анализировать ситуацию конструктивно им ни к чему.