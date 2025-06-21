В ПДД впервые появятся правила для электросамокатов

В новую редакцию ПДД планируется включить положения, регулирующие передвижение россиян на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, велосипеды. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. Так, предусматривается введение ответственности за управление СИМ в пьяном состоянии и за превышение установленной скорости.