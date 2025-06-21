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В ПДД впервые появятся правила для электросамокатов

В новую редакцию ПДД планируется включить положения, регулирующие передвижение россиян на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, велосипеды. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. Так, предусматривается введение ответственности за управление СИМ в пьяном состоянии и за превышение установленной скорости.

Самокатчиков и велосипедистов в будущем ждет ответственность за нарушение правил передвижения на СИМ.

В новую редакцию ПДД планируется включить положения, регулирующие передвижение россиян на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, велосипеды. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. Так, предусматривается введение ответственности за управление СИМ в пьяном состоянии и за превышение установленной скорости.

«В настоящий момент документ находится на этапе доработки ко второму чтению. Мы активно сотрудничаем с профильными министерствами и экспертным сообществом для увязки норм законопроекта с разрабатываемыми поправками к правилам дорожного движения», — рассказал Шейкин для РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025).

Парламентарий уточнил, что сейчас ждет окончания согласования по основным положениям закона — сразу после того, как будут определены окончательные формулировки в рамках ПДД. Далее планируется подготовить финальную версию проекта с учетом всех предложений и замечаний.

Инициативу по регулированию передвижения на СИМ внесла в Госдуму группа сенаторов в апреле 2024 года. Уже в июле нижняя палата парламента в первом чтении одобрила документ.