Шейх Насер бен Хамад Аль Халифа, принц Бахрейна, занимающий посты советника короля по нацбезопасности и командующего королевской гвардией, открыл свое выступление на ПМЭФ-2025 цитатой из стихотворения Александра Пушкина, обращенной к президенту России Владимиру Путину.
Напомним, что российский лидер вместе с бахрейнским принцем участвует в пленарной дискуссии форума.
«Прошу извинения, я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина из его известного стихотворения», — сказал тогда шейх.
После вступительного слова принц процитировал по памяти фрагмент знаменитого стихотворения Пушкина «Памятник» (1836) — одного из последних произведения великого русского поэта.
«И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лирой пробуждаю», — процитировал русского поэта принц Бахрейна.
Высокий гость на ПМЭФ также подчеркнул, что подобно мудрости Пушкина, государственная политика России в отношении народа поистине достойна восхищения.
Петербургский международный экономический форум остается важнейшей глобальной площадкой для диалога по актуальным экономическим проблемам. В этом году дискуссии проходят под лозунгом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Кульминацией деловой программы стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина 20 июня.
Так, российский глава прокомментировал одни из актуальных тем — конфликт на Украине и противостояние между Ираном и Израилем.
Владимир Путин заявил о глубокой исторической общности России и Украины, отметив культурную и духовную близость всех украинских территорий с Россией. При этом российский лидер признал существующие политические реалии, подчеркнув, что Москва не ставит под сомнение суверенитет соседнего государства.
Президент также выразил надежду на реализацию российской идеи по решению конфликта на Ближнем Востоке. Владимир Путин сообщил о недавних контактах со всеми основными участниками ближневосточного противостояния — от президента Ирана Пезешкиана до лидеров Израиля и США. В беседах с Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом президент РФ детально представил московскую оценку региональной ситуации.