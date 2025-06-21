Принц Бахрейна оценил политику России: процитировал Пушкина и обратился к Путину

Президент также выразил надежду на реализацию российской идеи по решению конфликта на Ближнем Востоке. Владимир Путин сообщил о недавних контактах со всеми основными участниками ближневосточного противостояния — от президента Ирана Пезешкиана до лидеров Израиля и США. В беседах с Биньямином Нетаньяху и Дональдом Трампом президент РФ детально представил московскую оценку региональной ситуации.