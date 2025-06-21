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Экс-инженер МГУ получила условный срок за кражу картины Лагорио

Московский суд вынес условный приговор бывшему инженеру кафедры геологического факультета МГУ за кражу картины Льва Лагорио «Бурное море» (1902 г.

Московский суд вынес условный приговор бывшему инженеру кафедры геологического факультета МГУ за кражу картины Льва Лагорио «Бурное море» (1902 г.) стоимостью 6 млн рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, обвиняемая, ранее работавшая на кафедре инженером, получила приглашение на конференцию в том же здании. Используя свободный доступ и знание обстановки, она проникла в помещение с картиной, похитила произведение искусства, подменив оригинал похожей подделкой.

Несоответствие заметила сотрудница факультета: вместо работы Лагорио висела копия, а пустая рама от оригинала была обнаружена за диваном. Просмотр записей видеонаблюдения и опознание коллег подтвердили, что кражу совершила бывшая сотрудница кафедры.

Полиция оперативно задержала подозреваемую. Картина была найдена и изъята при обыске в ее квартире. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о хищении предметов, имеющих особую ценность. Экспертиза установила, что «Бурное море» — «прекрасный пример творчества известного русского мариниста, обладает музейной ценностью и представляет интерес для коллекционеров». Стоимость оценили в 66 тыс. долларов (около 6 млн рублей по курсу на дату оценки).

В суде женщина полностью признала вину, заявила о раскаянии. Ее мотивы в приговоре не раскрыты. Суд назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого она должна безупречным поведением доказать исправление. Приговор вступил в силу. Картину вернули геофаку МГУ.