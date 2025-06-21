Экс-инженер МГУ получила условный срок за кражу картины Лагорио

Полиция оперативно задержала подозреваемую. Картина была найдена и изъята при обыске в ее квартире. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о хищении предметов, имеющих особую ценность. Экспертиза установила, что «Бурное море» — «прекрасный пример творчества известного русского мариниста, обладает музейной ценностью и представляет интерес для коллекционеров». Стоимость оценили в 66 тыс. долларов (около 6 млн рублей по курсу на дату оценки).