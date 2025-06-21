Экс-инженер МГУ получила условный срок за кражу картины Лагорио

Московский суд вынес условный приговор бывшему инженеру кафедры геологического факультета МГУ за кражу картины Льва Лагорио «Бурное море» (1902 г.) стоимостью 6 млн рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, обвиняемая, ранее работавшая на кафедре инженером, получила приглашение на конференцию в том же здании. Используя свободный доступ и знание обстановки, она проникла в помещение с картиной, похитила произведение искусства, подменив оригинал похожей подделкой.
Несоответствие заметила сотрудница факультета: вместо работы Лагорио висела копия, а пустая рама от оригинала была обнаружена за диваном. Просмотр записей видеонаблюдения и опознание коллег подтвердили, что кражу совершила бывшая сотрудница кафедры.
Полиция оперативно задержала подозреваемую. Картина была найдена и изъята при обыске в ее квартире. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о хищении предметов, имеющих особую ценность. Экспертиза установила, что «Бурное море» — «прекрасный пример творчества известного русского мариниста, обладает музейной ценностью и представляет интерес для коллекционеров». Стоимость оценили в 66 тыс. долларов (около 6 млн рублей по курсу на дату оценки).
В суде женщина полностью признала вину, заявила о раскаянии. Ее мотивы в приговоре не раскрыты. Суд назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого она должна безупречным поведением доказать исправление. Приговор вступил в силу. Картину вернули геофаку МГУ.