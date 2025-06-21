Вирусолог Аграновский: новый штамм COVID «Нимбус» легко распространяется

«Штаммы из группы “Омикрон” очень заразные и относительно малопатогенные в сравнении с теми штаммами, которые были в начале, например, уханьский, “Дельта”, они имели высокую летальность. Они вызывали 2 смерти на 100 случаев заболевания, это много. Все “Омикроны”, включая “Нимбус”, малолетальны», — пояснил Аграновский.