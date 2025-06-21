Вирусолог Аграновский: новый штамм COVID «Нимбус» легко распространяется

Новый штамм коронавируса «Нимбус» очень легко распространяется и в то же время имеет низкую летальность. Об этом aif.ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.
Британские СМИ ранее писали, что штамм «Нимбус» выявили в Великобритании, он также распространяется в других странах.
«Штаммы из группы “Омикрон” очень заразные и относительно малопатогенные в сравнении с теми штаммами, которые были в начале, например, уханьский, “Дельта”, они имели высокую летальность. Они вызывали 2 смерти на 100 случаев заболевания, это много. Все “Омикроны”, включая “Нимбус”, малолетальны», — пояснил Аграновский.
Специалисты продолжают внимательно следить за новыми штаммами и их свойствами, добавил вирусолог.
Аграновский добавил, что по симптоматике «Нимбус» практически не отличается от обычного ОРВИ. Точное определение штамма возможно только при помощи высокотехнологичных тестов.
Ранее Daily Mail со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщало, что «Нимбус» может вызвать всплеск заболеваемости уже летом.