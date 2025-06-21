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Грозы, град и похолодание до +7°: погода на выходных в Башкирии будет неприветливой

В Башкирии прогнозируют грозы, град и похолодание до +7°

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на этих выходных ожидаются сильные осадки и похоладание. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 21 июня, в некоторых городах и районах республики пройдут кратковременные дожди, местами — сильные, в отдельных муниципалитетах — грозы и даже град. Ветер будет юго-западный умеренный, местами — порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +14, +19°.

Завтра, 22 июня, ночью — местами, а днем — по всей территории республики будут кратковременные дожди, местами — грозы и град. Будет юго-западный, западный умеренный ветер, днем — местами шквалистое усиление ветра до сильного. Столбики термометров этой ночью опустятся до +7, +12°, днем воздух прогреется до +15, +20°.

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