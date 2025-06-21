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Когда в Красноярске отключат горячую воду? Опубликован график

С 23 июня по 2 июля в Красноярске пройдет плановое испытание теплосетей, связанное с работой Красноярской ТЭЦ-2.

С 23 июня по 2 июля в Красноярске пройдет плановое испытание теплосетей, связанное с работой Красноярской ТЭЦ-2. В этот период также будет проводиться проверка оборудования на самой станции, что потребует временного отключения горячей воды.

Ограничения коснутся жителей Свердловского района (кроме микрорайона Водники), Центрального района (за исключением микрорайона Покровский), а также Октябрьского и Железнодорожного районов.

Чтобы узнать, затронет ли отключение горячей воды ваш адрес, можно воспользоваться интерактивной картой.

Представители «Сибирской генерирующей компании» отметили, что гидравлические испытания проводятся ежегодно для обеспечения надежности теплоснабжения в зимний период. Они пояснили, что вода подается в трубопровод под высоким давлением, что позволяет выявить слабые места, которые затем оперативно устраняются.

В это время принимаются меры безопасности, и температура воды снижается до 40 градусов. Возобновление горячего водоснабжения будет происходить по мере завершения работ, и они рекомендовали следить за обновлениями в своем телеграм-канале.