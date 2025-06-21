Движение в центре Иркутска перекрыто из-за соревнований по велоспорту 21 июня

Передвижение транспорта будет остановлено на следующих улицах: Нижняя Набережная от Франк-Каменецкого до Ленина; Ленина от Нижней Набережной до Чкалова; Сурикова от Ленина до Чудотворской; Цесовская Набережная от Чудотворской до бульвара Гагарина; бульвар Гагарина от Цесовской Набережной до Кожова; Карла Маркса от бульвара Гагарина до 5-й Армии; 5-й Армии от Карла Маркса до проезда в районе строения на 5-й Армии, 2/1; Ярослава Гашека от 5-й Армии до бульвара Гагарина; Свердлова от 5-й Армии до бульвара Гагарина.