Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяк, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу

2 июня на металлорынке в Перми было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти.

2 июня на металлорынке в Перми было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело, предполагаемого виновника установили и задержали. Это мужчина 1972 года рождения. Ему предъявили обвинение в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, фигурант и потерпевший вместе выпивали на территории металлорынка в Ленинском районе Перми и поссорились. Обвиняемый нанес оппоненту удары ножом в область бедра. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.