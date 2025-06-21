Пермяк, обвиняемый в убийстве, заключен под стражу

По данным следствия, фигурант и потерпевший вместе выпивали на территории металлорынка в Ленинском районе Перми и поссорились. Обвиняемый нанес оппоненту удары ножом в область бедра. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.