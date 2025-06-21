В Иркутской области создадут цифровую базу для защиты авторских прав

В Иркутской области появится специальная система для фиксации и защиты интеллектуальной собственности. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, авторы, дизайнеры, музыканты и другие представители креативной сферы смогут официально закреплять права на свои работы, а также зарабатывать на них. Это станет возможным благодаря сотрудничеству областного правительства и Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС).
Проект реализуют в рамках соглашения, подписанного в 2024 году. Он поможет привлекать инвестиции в креативный бизнес. Кроме того, планируется запустить образовательные программы по интеллектуальному праву и рассмотреть возможность кредитования под залог авторских прав.
— Сегодня креативные индустрии являются настоящими драйверами развития экономики. Это технологические разработки и инновации, которые способствуют улучшению и продвижению создаваемых в регионе товаров и услуг. И весь этот массив нуждается в удобной инфраструктуре управления правами. Инструменты РЦИС позволят креативной экономике региона развиваться еще быстрее, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Инициатива согласуется с новым федеральным законом о креативных индустриях, который создает правовые основы для поддержки авторов и правообладателей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске построят два отеля класса люкс к 2030 году.