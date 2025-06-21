В Иркутской области создадут цифровую базу для защиты авторских прав

В Иркутской области появится специальная система для фиксации и защиты интеллектуальной собственности. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, авторы, дизайнеры, музыканты и другие представители креативной сферы смогут официально закреплять права на свои работы, а также зарабатывать на них. Это станет возможным благодаря сотрудничеству областного правительства и Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС).