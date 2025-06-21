Волгоградец отсудил у мэрии 270 тысяч за рухнувшее на Renault дерево

— Взыскать с администрации Волгограда в счёт стоимости восстановительного ремонта автомобиля денежные средства в размере 267 200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, судебные расходы по оплате экспертного заключения по определению стоимости восстановительного ремонта в размере 6 000 рублей, почтовые расходы в размере 500 рублей, расходы на оформление доверенности представителю в размере 1 700 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей, — говорится в решении Центрального суда Волгограда. — Исковые требования к ООО «Сигма- Юг» о взыскании материального ущерба, судебных расходов — оставить без удовлетворения.