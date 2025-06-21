Диетолог Круглова рассказала, у кого могут диагностировать ложное ожирение

«Главный плюс ИМТ заключается в его простоте. Этим показателем активно пользуются не только диетологи, но и кардиологи, эндокринологи, терапевты и гинекологи. Чем выше индекс массы тела, тем выше будет риск сопутствующих заболеваний. Также этот показатель может использоваться для оценки дефицита массы тела. Однако индекс может быть высоким и у людей, которые активно занимаются спортом. Профессиональные спортсмены с хорошо развитой мышечной тканью по ИМТ могут попасть в категорию избыточного веса или ожирения, хотя это связано лишь с гипертрофией мышечной ткани, а не с избыточным развитием жировой. Данная формула, конечно, не подходит для оценки массы тела беременных женщин. Для детей она применяется, но показатели будут другими — в соответствии с возрастными нормами», — пояснила Круглова.