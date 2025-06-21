ЦАХАЛ заявила о ликвидации иранского командира бригады БПЛА Джудаки

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — сказано в опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ релизе.
Ранее сообщалось, что предшественник Джудаки командир подразделения беспилотников Тахер Пур был ликвидирован в ходе атаки Израиля 13 июня.
Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.
Израиль начал новую серию ударов по Ирану в ночь на 21 июня. Ударам ВВС Израиля подверглись иранские объекты хранения и запуска ракет.