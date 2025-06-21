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ЦАХАЛ заявила о ликвидации иранского командира бригады БПЛА Джудаки

ВВС Израиля уничтожили командира бригады ВВС КСИР через неделю после его предшественника.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные в ходе ночного удара по целям на территории Ирана ликвидировали командира второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпура Джудаки. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — сказано в опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ релизе.

Ранее сообщалось, что предшественник Джудаки командир подразделения беспилотников Тахер Пур был ликвидирован в ходе атаки Израиля 13 июня.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

Израиль начал новую серию ударов по Ирану в ночь на 21 июня. Ударам ВВС Израиля подверглись иранские объекты хранения и запуска ракет.

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