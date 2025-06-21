«Великий русский хохол»: Прилепин высказался о Гоголе

Николай Гоголь является русским писателем, так как писал на русском языке. Об этом завил писатель Захар Прилепин, назвав Гоголя «великим русским хохлом».
«Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем», — сказал Прилепин РИА Новости.
Писатель отметил, что считает неправильными утверждения о том, что украинцев не существует. По мнению Прилепина, украинцы являются «любопытным, ярким» субэтносом, который обогащет русскую культуру.
«У Гоголя есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество», — резюмировал писатель.
Ранее Прилепин допустил, что специальная военная операция на Украине может продлиться 12 лет.
Также сообщалось, что Захар Прилепин написал роман про Степана Разина — обширный исторический эпос.