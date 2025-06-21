Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что меморандум РФ об урегулировании конфликта на Украине является «самым лучшим предложением» для украинской стороны.
«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше всё для Киева будет обстоять только хуже», — заявил он.
Заявление прозвучало в ходе заседания СБ ООН.
Напомним, в меморандуме говорится, что Украины следует вывести военных с территории новых регионов Российской Федерации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул на переговоры после 22 июня текущего года.
Узнать больше по теме
Василий Небензя: биография, личная жизнь и карьера постпреда РФ в ООН
Работа российских представителей в международных организациях сохраняет важность. Одну из ключевых ролей по этому направлению играет Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. Он регулярно участвует в заседаниях Совета Безопасности и других органов организации, а его выступления часто попадают в новости.Читать дальше