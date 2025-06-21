В России Гоголя назвали великим русским хохлом

«Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем… У Гоголя есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество», — отметил он.