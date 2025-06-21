В России Гоголя назвали великим русским хохлом

Писатель Николай Гоголь, хоть и был по происхождению украинцем, является русским литератором, так как творил на русском языке. Он великий русских хохол, заявил писатель Захар Прилепин, передает РИА Новости.
«Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем… У Гоголя есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество», — отметил он.
Прилепин подчеркнул, что писатель может быть кем угодно по происхождению, но если пишет на русском, значит, он русский. И привел в пример Гайто Газданова, который урожденный осетин. В нем, по словам Прилепина, нет ни капли русской крови. Но это не дает повода не считать его русским писателем.
Также Прилепин выразил свое несогласие с тем, что украинцев никогда не существовало. В качестве подтверждения своих слов заметил, что украинцы фигурируют и у Пушкина, и в классике 17 века. И подчеркнул, что этот этнос делает русскую культуру богаче.