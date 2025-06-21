«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Якутском

«Аэрофлот увеличивает частоту полетов между Москвой и Якутском с шести до 9 в неделю. Дополнительные рейсы SU 1752/1753 будут выполняться на самолетах Boeing 737, начиная с 9 июля: вылет из Москвы по вторникам, средам и воскресеньям, вылет из Якутска — по средам, четвергам и понедельникам», — говорится в материале.
Кроме этого, в летнем расписании авиаперевозчик впервые задействовал на маршруте «Москва — Якутск — Москва» лайнеры Airbus A321neo (рейс SU1750/1751). Это самые современные и вместительные самолеты в семействе Airbus A320. Пассажирам доступно 12 кресел класса Бизнеса и 184 кресла класса Эконом.