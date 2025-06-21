Несколько участков дорог перекроют в Нижнем Новгороде

Движение транспорта на отдельных участках дорог ограничат в связи с проведением праздничных мероприятий в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города.
С 00:01 23 июня до 23:59 30 июня перекроют автомобильную парковку на Нижне-Волжской набережной (слева от Речного вокзала — от дома № 16 по Нижне-Волжской набережной до дома № 2 по переулку Городецкому).
28 июня приостановят движение на Нижне-Волжской набережной: от площади Благовещенской до улицы Широкой, а также на площади Маркина. В этот же день закроют парковку справа от вокзала — от дома № 15 до дома № 12 по Нижне-Волжской набережной.
Также будет ограничен проезд по Благовещенской площади и на участке улицы Рождественской — от дома № 41/6 до дома № 44.
Оставленные в зоне действия ограничений автомобили подлежат принудительному перемещению. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 417−17−07.