Shot: Полсотни россиян не могут вылететь из Египта домой

Более 50 российских туристов уже несколько дней не могут вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха в Казань. Об этом в субботу, 21 июня, пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что россиян привозят в аэропорт, отменяют рейс и увозят обратно в отель. Причин отмены не раскрывают ни туроператор, ни авиакомпания.
Отмечается, что изначально в Россию должен был полететь самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, однако рейс сначала переносили, а затем отменили. Тем не менее, представители других авиакомпании спокойно вылетают в РФ.
Отдыхающие обратились в Росавиацию и российское консульство за помощью, передает Telegram-канал.
Ранее около 200 граждан России не могли вылететь из Пхукета в Москву из-за задержки рейса ZF 2902 авиаперевозчика Azur Air на 19 часов. Изначально самолет должен был вылететь 12 апреля в 08:50 по московскому времени, однако время отправления неоднократно переносилось.
Помимо этого, в столичном аэропорту Домодедово примерно 300 туристов на протяжении суток ждали рейса MS 728 авиакомпании Egypt Air: они улетели на отдых с большой задержкой.