Обладательница титула «самая красивая девочка мира» рассказала, как живёт: видео

Семь лет назад российская юная модель Анастасия Князева получила официальный титул самой красивой девочки мира. С того времени многое изменилось, но не изменилось место проживания Насти: она все также учится и даже работает в Москве на телевидении, о чем Князева рассказала «МК». Как изменилась её жизнь после получения титула, о своей успеваемости в школе и о том, как она справляется с повышенным вниманием мальчиков, девушка рассказала в эксклюзивном видеоинтервью.