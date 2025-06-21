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Обладательница титула «самая красивая девочка мира» рассказала, как живёт: видео

Семь лет назад российская юная модель Анастасия Князева получила официальный титул самой красивой девочки мира. С того времени многое изменилось, но не изменилось место проживания Насти: она все также учится и даже работает в Москве на телевидении, о чем Князева рассказала «МК». Как изменилась её жизнь после получения титула, о своей успеваемости в школе и о том, как она справляется с повышенным вниманием мальчиков, девушка рассказала в эксклюзивном видеоинтервью.

Семь лет назад российская юная модель Анастасия Князева получила официальный титул самой красивой девочки мира. С того времени многое изменилось, но не изменилось место проживания Насти: она все также учится и даже работает в Москве на телевидении, о чем Князева рассказала «МК». Как изменилась её жизнь после получения титула, о своей успеваемости в школе и о том, как она справляется с повышенным вниманием мальчиков, девушка рассказала в эксклюзивном видеоинтервью.