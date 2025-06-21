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Дочь Елены Борщевой рассказала о подготовке к выпускному балу: видео

Звезда КВН Елена Борщева пришла на светское мероприятие практически в полном семейном составе- не приехала только младшая дочка. Ну зато у старшей дочери было праздничное настроение: она предвкушает выпускной бал, так в этом году оканчивает школу. Как она сдала экзамены, и как подготовилась к выпускному, девушка рассказала "МК'. Смотрите на видео.

Звезда КВН Елена Борщева пришла на светское мероприятие практически в полном семейном составе- не приехала только младшая дочка. Ну зато у старшей дочери было праздничное настроение: она предвкушает выпускной бал, так в этом году оканчивает школу. Как она сдала экзамены, и как подготовилась к выпускному, девушка рассказала "МК'. Смотрите на видео.