На Солнце — третья по силе вспышка за год: прогноз магнитных бурь на 22 июня 2025

Ученые фиксируют повышенную активность на Солнце.
В июне ученые особенно внимательно следят за активностью на Солнце. На поверхности звезды то и дело начали случаться мощные вспышки. В среду эксперты уже фиксировали сильнейшую вспышку класса Х, и вот, в конце недели, приборы заметили еще один взрыв на поверхности звезды — третий по мощности за год. О том, повлияет ли активность на Солнце на магнитные бури 22 июня 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 22 июня 2025.
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в пятницу, 20 июня, на Солнце произошла сильнейшая вспышка класса Х. Взрыв оценили как третий по мощности за весь год — сильнее были лишь вспышки 14 мая и 23 февраля. Однако, несмотря на силу взрыва, волна вряд ли доберется до Земли, считают ученые.
«Несмотря на исключительно высокую для текущего года активность, а также несмотря на близость к линии Солнце-Земля, область пока не оказала практически никакого воздействия на Землю, кроме влияния на прохождение радиосигналов. Выбросы плазмы, которые создают основную нагрузку на магнитное поле Земли и являются триггерами полярных сияний, во всех предыдущих случаях оказались направлены выше плоскости планет», — заявили ученые.
При этом эксперты отметили, что последствия вспышки все же теоретически могут дойти до Земли. Но и в таком случае речь идет лишь о небольших воздействиях, которые несравнимы с силой самого взрыва.
Магнитные бури 22 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
Поскольку мощнейшая вспышка на Солнце никак не должна повлиять на магнитосферу Земли, ученые прогнозируют спокойное воскресенье. Уровень геомагнитной активности не должен превышать «зеленого» значения в течение всего дня. Эксперты считают, что спокойную магнитосферу стоит ожидать с вероятностью 68%. Возможность незначительных геомагнитных возмущений — 25%. Шанс того, что на Землю обрушится сильный геомагнитный шторм — всего 7%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Метеочувствительным людям следует быть готовыми к мощной магнитной буре, которая ожидается на следующей неделе. Уже в среду, 25 июня, геомагнитная активность достигнет высокого «красного» уровня. Возмущения продлятся с четверга по субботу, после чего геомагнитная активность придет в норму.
Следующий период геомагнитных возмущений прогнозируется на 10−11 июля. В эти дни возможен очередной шторм. Кроме того, 7, 12, 13 и 21 июля ожидается повышенная активность магнитосферы. Однако долгосрочные прогнозы могут корректироваться, поэтому метеозависимым людям рекомендуется уточнять данные за несколько дней до предполагаемых бурь.
Как снизить влияние магнитных бурь на самочувствие.
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Чаще всего на геомагнитные колебания реагируют люди старше 50 лет, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и скачками давления. Однако даже здоровые люди могут ощущать воздействие: исследования показывают, что около 30% населения Земли чувствительны к изменениям магнитосферы.
Чтобы легче переносить магнитные бури, важно укреплять организм: отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна, правильно питаться и поддерживать физическую активность. Эти меры повышают сопротивляемость внешним факторам.
Если, несмотря на здоровый образ жизни, самочувствие во время геомагнитных возмущений значительно ухудшается, стоит обратиться к врачу. Возможно, метеозависимость сигнализирует о скрытых хронических заболеваниях, требующих медицинского контроля.