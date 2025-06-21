На Солнце — третья по силе вспышка за год: прогноз магнитных бурь на 22 июня 2025

В июне ученые особенно внимательно следят за активностью на Солнце. На поверхности звезды то и дело начали случаться мощные вспышки. В среду эксперты уже фиксировали сильнейшую вспышку класса Х, и вот, в конце недели, приборы заметили еще один взрыв на поверхности звезды — третий по мощности за год. О том, повлияет ли активность на Солнце на магнитные бури 22 июня 2025 — в материале URA.RU.