Депутат Бессараб раскрыла детали грядущей индексации пенсий

В августе и ноябре у ряда российских пенсионеров пройдет перерасчет выплат. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В этому году в России уже была проведена индексация страховых и социальных пенсий. Как сообщила депутат, с 1 августа будет выполнен перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Этот процесс пройдет автоматически и не потребует подачи заявлений.
Бессараб пояснила, что при перерасчете будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные пенсионерами в течение предыдущего года. Кроме того, с 1 октября планируется индексация пенсий для еще одной категории — военных пенсионеров. Эта процедура также будет реализована без необходимости личного обращения в Социальный фонд.
По словам парламентария, на данный момент предусмотрено повышение военных пенсий на 4,5 процента. При этом в расчетах используется прогнозируемый уровень инфляции, однако не исключено, что впоследствии выплаты могут быть дополнительно проиндексированы с учетом фактического роста цен.
— Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год, — сообщила Светлана Бессараб в разговоре с агентством «Прайм».
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году пенсии в стране будут расти быстрее уровня инфляции. Он добавил, что работающих пенсионеров в августе 2026 года ждет дополнительное повышение — размер пенсий скорректируют с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных в текущем году.