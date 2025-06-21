Депутат Бессараб раскрыла детали грядущей индексации пенсий

Бессараб пояснила, что при перерасчете будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные пенсионерами в течение предыдущего года. Кроме того, с 1 октября планируется индексация пенсий для еще одной категории — военных пенсионеров. Эта процедура также будет реализована без необходимости личного обращения в Социальный фонд.