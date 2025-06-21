Ани Лорак обратилась к россиянам после получения нового паспорта

В 2008 году артистка выступала на «Евровидении» от Украины. Ей также присвоили звание «Народной артистки» страны, но его забрали после начала украинского конфликта. С начала 2010-х Ани Лорак все чаще начала выступать в России, а в марте 2024 года обратилась попросила предоставить ей гражданство страны. Паспорт РФ певица получила 19 июня 2025 года.