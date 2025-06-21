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Сальдо: острова в устье Днепра зачищены от ВСУ и контролируются ВС РФ

По словам главы Херсонской области, под контролем ВС РФ находятся все острова в дельте Днепра.

Источник: Аргументы и факты

Российская армия контролирует все острова в устье Днепра в Херсонской области, они зачищены от ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Наша задача сейчас и задача у наших военных — удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра», — отметил глава региона.

По словам Сальдо, острова в дельте Днепра зачищены и контролируются российскими военными.

Ранее Сальдо заявил, что Херсон под контролем Киева превратился в город-призрак с населением всего в 40 тыс. человек. Он добавил, что людям в Херсоне живется очень несладко.

Сальдо также рассказывал, что получил от провокаторов кадры своего затопленного дома в Херсоне.