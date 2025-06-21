Fars: Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в провинции Исфахан

Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в провинции Исфахан. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило агентство Fars.
По данным источника, в результате удара утечки опасных материалов не произошло.
Отмечается, что ночные израильские атаки на Иран отражала система противовоздушной обороны.
— У нас не было утечек опасных веществ в регионе, беспокоиться не о чем, — передает Fars.
До этого таблоид Ynet заявил, что Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ усилить удары по объектам в Иране.
Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.
По словам турецкого лидера, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава, а премьер Израиля своими действиями превзошел немецкого фюрера Адольфа Гитлера.