Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в провинции Исфахан

Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в провинции Исфахан. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило агентство Fars.

Израиль ударил по ядерному объекту Ирана в провинции Исфахан. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило агентство Fars.

По данным источника, в результате удара утечки опасных материалов не произошло.

Отмечается, что ночные израильские атаки на Иран отражала система противовоздушной обороны.

— У нас не было утечек опасных веществ в регионе, беспокоиться не о чем, — передает Fars.

До этого таблоид Ynet заявил, что Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ усилить удары по объектам в Иране.

Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.

По словам турецкого лидера, самые ужасные изображения времен Второй мировой войны не могут сравниться с теми фотографиями, которые приходят из анклава, а премьер Израиля своими действиями превзошел немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше