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Волгоград 22 июня станет Сталинградом

В День памяти и скорби, который отмечается завтра, 22 июня, Волгоград вновь станет Сталинградом. В связи с этой памятной датой на въездах в город поменяют вывески с названием областного центра.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: v102.ru

Как напоминает ИА «Высота 102», переименование города происходит 9 раз в год: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве); 23 февраля (День защитника Отечества); 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»); 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов); 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны); 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией); 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны); 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом); 9 декабря (День Героев Отечества).