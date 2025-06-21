Россиянам назвали самые востребованные профессии в туристической отрасли

Су-шефы, помощники официантов и работники кухни оказались самыми востребованными специалистами в индустрии туризма. Об этом заявил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель на профильной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам эксперта, весной 2025 года соискатели работы стали запрашивать контакты работодателей на 145% чаще год к году.