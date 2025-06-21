Виктория Боня смогла избежать суда о неосновательном обогащении

Истица отказалась от своих требований в рамках иска к Виктории Боне.
Телеведущая Виктория Боня смогла избежать суда по иску о якобы неосновательном обогащении. Это связано с тем, что истица отказалась от претензий, но мотивы подобного не уточняются. Соответствующая информация размещена в документах суда.
Так, в начале декабря 2024 года в суд был подан иск от женщины по фамилии Иванчук к Виктории Боне. Она требовала взыскать с телеведущей деньги из-за якобы неосновательного обогащения второй.
«Однако в середине июня суд рассмотрел отказ от исковых требований. Причина отказа также не указывается», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Аналогичная фамилия принадлежит и Максиму Иванчуку, который в октябре 2024 года также подал на Боню иск в суд. Его темой была защита чести, достоинства и деловой репутации. Однако позднее мужчина отказался от претензий.