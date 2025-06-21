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Суд арестовал одного из организаторов хищений у военных СВО в Шереметьево

Банда в Шереметьево обманывала военных СВО, завышая тарифы на такси.

Источник: Комсомольская правда

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще одного подозреваемого по делу о хищениях у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и член преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе Зелик», — приводит агентство сообщение ведомства.

Ранее по этому делу были арестованы два организатора преступной схемы — Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Всем предъявлено обвинение по статье об «организации преступного сообщества или участие в нем» (210 УК).

Всего по данному уголовному делу на данный момент арестованы 24 человека, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево.

Как писал сайт KP.RU, банда в Шереметьево обманывала военных СВО, завышая тарифы на такси до 122 тысяч рублей за поездку. По данным следствия, правоохранительные органы помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников спецоперации.