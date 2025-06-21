В Иркутске килограмм клубники в среднем стоит 600 рублей

На иркутских рынках продолжается сезон клубники. Как ранее стало известно корреспонденту КП-Иркутск, основной ассортимент пока представлен киргизскими сортами — «Альбион» и «Алибаба» с крупными сладкими ягодами и легкой кислинкой. Цены варьируются от 600 рублей за килограмм до 1500 ₽ за 3-килограммовый ящик.
Особой популярностью пользуется местная полевая клубника — мелкая, но ароматная и очень сладкая, идеальная для заготовок. Ее предлагают по 900 ₽ за три кг. Редкостью стала краснодарская клубника — ее продают по 1500 ₽/кг. Продавцы обещают расширение ассортимента в июле, когда поступит урожай из Байкальска.
А пока расскажем, где можно самостоятельно собрать спелую ягоду — подробная информация здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что цены на продукты и товары выросли на 0,2% в мае 2025 в Иркутской области.