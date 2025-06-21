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В Иркутске килограмм клубники в среднем стоит 600 рублей

Основной ассортимент пока представлен киргизскими сортами — «Альбион» и «Алибаба».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На иркутских рынках продолжается сезон клубники. Как ранее стало известно корреспонденту КП-Иркутск, основной ассортимент пока представлен киргизскими сортами — «Альбион» и «Алибаба» с крупными сладкими ягодами и легкой кислинкой. Цены варьируются от 600 рублей за килограмм до 1500 ₽ за 3-килограммовый ящик.

Особой популярностью пользуется местная полевая клубника — мелкая, но ароматная и очень сладкая, идеальная для заготовок. Ее предлагают по 900 ₽ за три кг. Редкостью стала краснодарская клубника — ее продают по 1500 ₽/кг. Продавцы обещают расширение ассортимента в июле, когда поступит урожай из Байкальска.

А пока расскажем, где можно самостоятельно собрать спелую ягоду — подробная информация здесь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что цены на продукты и товары выросли на 0,2% в мае 2025 в Иркутской области.