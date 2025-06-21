В Иркутске килограмм клубники в среднем стоит 600 рублей

Особой популярностью пользуется местная полевая клубника — мелкая, но ароматная и очень сладкая, идеальная для заготовок. Ее предлагают по 900 ₽ за три кг. Редкостью стала краснодарская клубника — ее продают по 1500 ₽/кг. Продавцы обещают расширение ассортимента в июле, когда поступит урожай из Байкальска.