Суд присудил несправедливо осужденному мужчине более 43 миллионов долларов

В судьбоносном решении суд штата Миссури обязал страховую компанию выплатить более 43 миллионов долларов Райану Фергюсону — мужчине, который был несправедливо осужден за убийство и провел в заключении почти десять лет.
По данным дела, Райан Фергюсон был арестован в 2004 году за убийство спортивного редактора газеты в штате Миссури, совершенное в 2001 году. В 2005 году он был признан виновным и приговорен к длительному заключению. Однако, в 2013 году, после того как ключевой свидетель, давший показания против него, заявил, что он не причастен к преступлению, приговор был отменен. Прокуратура отказалась повторно привлекать Фергюсона к суду, что стало началом его долгой борьбы за восстановление справедливости.
В 2014 году Фергюсон подал гражданский иск против Колумбийского университета и группы сотрудников полиции, требуя компенсацию за нарушение его прав. В рамках этого иска ему было присуждено 11 миллионов долларов. Однако, основная борьба развернулась со страховой компанией St. Paul Fire and Marine Insurance Company, дочерней структурой Travelers Insurance. Фергюсон утверждал, что страховая компания отказалась выплатить ему полную сумму страховки — всего 2,7 миллиона долларов несмотря на то, что он был оправдан и провел в тюрьме почти десять лет.
Борьба Фергюсона со страховой компанией длилась годы и проходила через суды штата. В процессе участвовали судебные приставы, которые присоединились к иску, ссылаясь на стресс и моральные страдания, вызванные отказом страховщика выплатить компенсацию. Теперь же присяжные вынесли решение в пользу Фергюсона, а в понедельник судья Коттон Уокер присудил ему более 43,8 миллиона долларов — значительную сумму, которая включает компенсацию за несправедливое заключение и моральный ущерб.
«Он был в восторге», — рассказала адвокат Фергюсона Кэтлин Зеллнер. Она отметила, что для ее клиента это был важный момент, сравнимый с его освобождением после отмены обвинительного приговора.
«Это не только финансовая компенсация, но и признание того, что его права были нарушены», — добавила она. Зеллнер также сообщила, что часть суммы будет выплачена офицерам полиции, участвовавшим в деле, в соответствии с условиями судебного решения.