Суд присудил несправедливо осужденному мужчине более 43 миллионов долларов

По данным дела, Райан Фергюсон был арестован в 2004 году за убийство спортивного редактора газеты в штате Миссури, совершенное в 2001 году. В 2005 году он был признан виновным и приговорен к длительному заключению. Однако, в 2013 году, после того как ключевой свидетель, давший показания против него, заявил, что он не причастен к преступлению, приговор был отменен. Прокуратура отказалась повторно привлекать Фергюсона к суду, что стало началом его долгой борьбы за восстановление справедливости.