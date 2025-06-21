Эксперт сообщил о новой угрозе со стороны поддельных Android-устройств

В России растет число вредоносных программ, предустановленных на контрафактных Android-устройствах: при прошивке злоумышленники заражают гаджет перед продажей, в том числе через онлайн-площадки. Об этом в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2025 сообщил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.