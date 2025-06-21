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Эксперт сообщил о новой угрозе со стороны поддельных Android-устройств

В России растет число вредоносных программ, предустановленных на контрафактных Android-устройствах: при прошивке злоумышленники заражают гаджет перед продажей, в том числе через онлайн-площадки.

В России растет число вредоносных программ, предустановленных на контрафактных Android-устройствах: при прошивке злоумышленники заражают гаджет перед продажей, в том числе через онлайн-площадки. Об этом в беседе с РИА Новости на ПМЭФ-2025 сообщил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.

По его словам, уже зафиксирован специфичный для России тренд: с ростом продаж Android-устройств (включая онлайн-магазины) отмечается увеличение вредоносного ПО в прошивках телефонов. Иными словами, пПользователь приобретает уже зараженный, вероятно, поддельный смартфон, и противостоять таким угрозам очень сложно.

По словам Гербера, обнаруженное вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получать данные аккаунтов из мессенджеров и соцсетей, подменять номера при звонках и СМС, красть криптовалюту без обнаружения жертвой.

Для защиты эксперт порекомендовал покупать телефоны проверенных брендов в официальных магазинах. Читайте материал: Юрист Хаминский: Google и Apple могут передавать данные спецслужбам США.