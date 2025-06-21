В обломках «Титаника» нашли уникальное ожерелье из чёрного стекла

Теперь установить личность владельца этого ожерелья невозможно. Вероятно, его владелец погиб при катастрофе, или же украшение потерял кто-то из выживших в хаосе. Учёные отметили, что ожерелье, проведшее под водой многие десятилетия, пережило «катастрофу, время и природу».