Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 солдат ВСУ, две станции спутниковой связи Starlink и две американские бронемашины Humvee. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в министерстве обороны РФ.
«За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины Humvee, 17 минометных расчетов, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять автомобилей и четыре роботехнических комплекса», — рассказал глава пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
По его словам, за сутки российским военным удалось уничтожить 34 пункта управления беспилотниками ВСУ и четыре полевых склада боеприпасов. Украинские силы также лишились двух станций спутниковой связи Starlink.
Ранее стало известно, что ВСУ бросили 1,5 тысячи солдат под Сумы для сдерживания наступления российской армии.