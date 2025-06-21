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Бойцы «Запада» за сутки уничтожили до 230 солдат ВСУ и две Starlink

ВС РФ уничтожили две американские бронемашины Humvee и 34 пункта управления БПЛА ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 230 солдат ВСУ, две станции спутниковой связи Starlink и две американские бронемашины Humvee. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в министерстве обороны РФ.

«За сутки потери противника составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины Humvee, 17 минометных расчетов, четыре станции радиоэлектронной борьбы, пять автомобилей и четыре роботехнических комплекса», — рассказал глава пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

По его словам, за сутки российским военным удалось уничтожить 34 пункта управления беспилотниками ВСУ и четыре полевых склада боеприпасов. Украинские силы также лишились двух станций спутниковой связи Starlink.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили 1,5 тысячи солдат под Сумы для сдерживания наступления российской армии.

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