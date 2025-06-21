Обнаружили сотни скрывающихся в океане таинственных гигантских вирусов

Поскольку гигантские вирусы содержат огромное количество генетического материала — в 100 раз больше, чем другие вирусы, — некоторые из них могут лучше манипулировать своим хозяином во время заражения. Это одна из причин, по которой гигантские вирусы считаются более опасными, чем вирусы обычного размера, хотя факторы, влияющие на то, что один вирус является более смертоносным, чем другой, разнообразны и сложны, подчеркивает Daily Mail.