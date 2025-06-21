Самарские победители конкурса «Это у нас семейное» помогут дочерям с жильем

— Мы провели семейный совет и пришли к общему решению: помочь нашим детям, — делится он. — У одной из дочерей двое малышей, и долгая ипотека давала о себе знать. Вторая только начинает свой семейный путь — помощь ей сейчас была как нельзя кстати.