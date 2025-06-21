Самарские победители конкурса «Это у нас семейное» помогут дочерям с жильем

В рамках всероссийского конкурса «Это у нас семейное», реализуемого в составе президентской платформы «Россия — страна возможностей», 32 самарские семьи стали обладателями ценных сертификатов на сумму по 5 миллионов рублей.
Эти средства направлены на улучшение жилищных условий — важный шаг к комфорту, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Уже сейчас можно говорить о первых результатах: 15 семей обрели собственные квартиры, четверо выбрали загородные дома, пять команд стали владельцами земельных участков, ещё восемь помогли себе преодолеть порог ипотеки — закрыв её или внесши первый взнос.
Одной из ярких историй стала победа многодетной семьи Бочковых-Бербасовых. Их команда объединила целых одиннадцать родственников — от старшего поколения до самых маленьких.
Именно дедушка Игорь Александрович стал инициатором участия в конкурсе.
— Мы провели семейный совет и пришли к общему решению: помочь нашим детям, — делится он. — У одной из дочерей двое малышей, и долгая ипотека давала о себе знать. Вторая только начинает свой семейный путь — помощь ей сейчас была как нельзя кстати.
Впереди — второй сезон проекта, который обещает быть ещё масштабнее: количество главных призов увеличено почти вдвое. 60 семей получат возможность изменить своё будущее.
Регистрация уже открыта на сайте этосемейное.рф, завершится она 14 сентября 2025 года.
Самарская область в прошлом году показала высокую активность — в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тысяч семей. Губернатор региона Вячеслав Федорищев призвал не снижать темп и принять участие в новом сезоне.
Для участия в конкурсе приглашаются семейные команды, состоящие минимум из четырёх человек, представляющих три и более поколения. Обязательное условие — наличие ребёнка в возрасте от 5 до 17 лет.
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