В Бурзанском районе Башкирии жителей напугали медведи

Жители Бурзянского района сообщают о росте численности медведей, что делает простые прогулки за ягодами настоящим испытанием. Об этом рассказали в телеграмм-канале Ufa.rb. Пушистые хищники, похоже, не боятся выходить к людям.
Недавний инцидент, запечатленный на видео одним из местных жителей, распространился в соцсетях. На кадрах видно, как два медведя с быстротой и ловкостью убегают от автомобиля. С каждым годом медведи все чаще появляются в населенных пунктах, что вызывает не только восхищение, но и опасения у местных жителей.