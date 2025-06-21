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В Бурзанском районе Башкирии жителей напугали медведи

В Башкирии два медведя вышли к людям.

Источник: Ufa.rb

Жители Бурзянского района сообщают о росте численности медведей, что делает простые прогулки за ягодами настоящим испытанием. Об этом рассказали в телеграмм-канале Ufa.rb. Пушистые хищники, похоже, не боятся выходить к людям.

Недавний инцидент, запечатленный на видео одним из местных жителей, распространился в соцсетях. На кадрах видно, как два медведя с быстротой и ловкостью убегают от автомобиля. С каждым годом медведи все чаще появляются в населенных пунктах, что вызывает не только восхищение, но и опасения у местных жителей.