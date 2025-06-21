В Красноярске возобновлен железнодорожный маршрут в Пхеньян

После пятилетнего перерыва, вызванного пандемией, возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило Министерство транспорта России.
Как уточнили в пресс-службе Красноярской железной дороги, теперь путешественники смогут добраться до Пхеньяна на прицепном вагоне, который будет соединен с фирменным поездом «Россия», курсирующим по маршруту Москва — Владивосток.
Согласно информации Минтранса, вагоны будут отправляться без пересадок два раза в месяц: из Пхеньяна по 3 и 17 числам, а из Москвы — по 12 и 27. Время в пути составит чуть более восьми суток.
Пассажиры смогут проехать по одному из самых длинных железнодорожных маршрутов в мире, протяженностью более 10 тысяч километров. Остановки запланированы в таких городах, как Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров и Кострома.
Ранее рассказывали, что житель Красноярска выиграл судебный спор с авиакомпанией.