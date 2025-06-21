Как Харви Вайнштейн живет в тюрьме

Когда Вайнштейна готовили к переводу в «Могавк» из строгой «Венде», казалось, что условия будут более мягкими. На смене исправительного учреждения на менее строгое настаивали адвокаты — у печально известного продюсера наблюдались проблемы с сердцем и зрением, которые добавлялись к диабету. Однако там бывший кинематографист как раз сумел адаптироваться к тюремной жизни. «Звучит странно, но у него был положительный опыт в Нью-Йорке в последний раз, — говорил Артур Айдала изданию Page Six. — Это как будто вы попадаете в дневной лагерь в детстве. Ты проясняешь для себя, кто есть кто, кто хороший, кто нет, к кому обращаться с просьбами, а к кому нет, кто вам поможет, а кто навредит».