Депутат Госдумы Канаев: запрет абортов подрывает доверие народа к власти

«После этого я не могла записаться на прием около недели. Уже дошла до главврача, отнесла ей все рекомендации, но она отказала… Я говорю: “А если шов разойдется, что мне тогда делать?” На что поступил ответ: “Вызывайте скорую, положим в больницу”. Я у нее спрашиваю: “То есть, вы хотите, чтобы я умерла, чтобы со мной что-то случилось?” Она отвечает: “Когда вы выходите отсюда, вы уже сами несете ответственность за свою жизнь”… А ее медсестра сказала, что мне нужно было меньше ноги раздвигать».