Вячеслав Войнов может вернуться в омский «Авангард»

Согласно информации телеграм-канала «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ», омский «Авангард» ведет переговоры о заключении контракта с защитником Вячеславом Войновым.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо», где в 53 матчах набрал 23 очка (7 голов и 16 результативных передач). В мае стало известно, что ХК не планирует продлевать соглашение с игроком.
Вячеслав Войнов уже знаком болельщикам «Авангарда» — в сезоне 2019/2020 хоккеист защищал цвета сибирского клуба.
«Крайне неожиданное решение от омичей, поскольку с атакующими защитниками у клуба и так полный порядок, а Войнова нельзя назвать домоседом. Но в любом случае это возвращение будет легендарным», — прокомментировал новость автор паблика nppo_transfers.
Ранее «КП Омск» рассказала, как Ги Буше оценил итоги игры «Авангарда» в новом сезоне.