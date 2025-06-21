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Вячеслав Войнов может вернуться в омский «Авангард»

Ранее спортсмен играл за клуб в качестве защитника.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации телеграм-канала «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ», омский «Авангард» ведет переговоры о заключении контракта с защитником Вячеславом Войновым.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо», где в 53 матчах набрал 23 очка (7 голов и 16 результативных передач). В мае стало известно, что ХК не планирует продлевать соглашение с игроком.

Вячеслав Войнов уже знаком болельщикам «Авангарда» — в сезоне 2019/2020 хоккеист защищал цвета сибирского клуба.

«Крайне неожиданное решение от омичей, поскольку с атакующими защитниками у клуба и так полный порядок, а Войнова нельзя назвать домоседом. Но в любом случае это возвращение будет легендарным», — прокомментировал новость автор паблика nppo_transfers.

Ранее «КП Омск» рассказала, как Ги Буше оценил итоги игры «Авангарда» в новом сезоне.