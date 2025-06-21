В случае блокады Ормузского пролива Иран может победить США, даже проиграв бой

Масштабной атаке, очевидно, подвергнутся и корабли в иранских портах, и береговая инфраструктура, штабы, склады топлива и боеприпасов, — словом, все, что и составляет флот. В 1988 году ВС США в качестве ответа на постановку Ираном мин в Ормузе провели операцию Praying Mantis, в ходе которой захватили и уничтожили морские нефтяные платформы, использовавшиеся в качестве наблюдательных пунктов. Сейчас же, если Иран объявит блокаду официально, разумно ожидать, что с теми же целями десанты будут высажены и на принадлежащие Ирану острова в заливе. Лишенные авиации и наблюдательных постов, ВС Ирана едва ли смогут понять, где именно находятся американские корабли или нефтяные танкеры, по которым можно запустить ПКР, — не говоря уже о том, что за их пусковыми установками будут охотиться так же, как ВВС Израиля охотятся за пусковыми установками баллистических ракет.