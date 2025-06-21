В Минтруда объяснили, где выпускнику надо работать, чтобы получать много денег

Сейчас у министерства есть все необходимое, чтобы определить процент трудоустройства по полученной специальности среди выпускников среднего профессионального образования. По словам Котякова, подготовительный этап этой работы уже завершен, а в будущем начнутся обсуждения по срокам внедрения соответствующего показателя.