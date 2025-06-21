От взлета до посадки: названо самое нервное для пилотов время полета самолета

Арнольд Барнетт, профессор статистики в Школе менеджмента при Массачусетском технологическом институте, считает недавний всплеск авиакатастроф простым совпадением. «В подавляющем большинстве месяцев на регулярных рейсах нигде в мире не происходит несчастных случаев со смертельным исходом, — сказал он в интервью MailOnline. — Должны ли мы верить, что навыки, которые привели к таким блестящим результатам, внезапно исчезли в конце декабря 2024 года? Кроме того, недавние крупные аварии имели совсем другие причины, поэтому они не свидетельствуют о систематической проблеме, которая стала намного опаснее».