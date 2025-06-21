От взлета до посадки: названо самое нервное для пилотов время полета самолета

Опытный пилот рассказал, почему одна конкретная часть полета заставляет тех, кто находится в кабине, нервничать больше всего. По его словам, взлет заставляет его нервничать больше, чем посадка.
Отвечая на вопросы на своем YouTube-канале, пилот пассажирских самолетов Стив Шрайбер — бывший офицер ВМС США и постоянный аналитик по авиакатастрофам — ответил на вопрос о том, нервничал ли он когда-либо во время полета.
Пользователь @coleuploads спросил летчика: «Обычно вы больше нервничаете при взлете или посадке?».
В своей обычной шутливой манере, которая помогла ему привлечь сотни тысяч подписчиков на свой канал, Стив Шрайбер сказал: «Коул, это капитан Стив, я не нервничаю».
Однако далее он все-таки признал, что если бы ему пришлось выбирать одну из двух ситуаций, которые больше всего напрягают нервы, то это был бы взлет.
На данном этапе самолет «настолько тяжелый, насколько это возможно», — пояснил он: «Твоя сила на пределе, и ты настолько медлителен, насколько это возможно. Как только вы отрываетесь от земли, вы начинаете ускоряться. Вы начинаете сжигать топливо. Вы становитесь легче. Вы можете вернуть мощность».
Шрайбер добавил, что, хотя он и знал нервных пилотов, это «определенно не старый добрый капитан Стив».
«На этом вы меня не поймаете», — отшутился пилот.
Пилота также спросили, действительно ли пассажирам нужно использовать режим полета в своих гаджетах во время авиаполета.
Режим полета — это настройка электронных устройств, при которой отключается отправка и прием беспроводных сигналов, поясняет Daily Mail.
Совет бывалого летчика прост: «Вам следует перевести ваше устройство в режим полета».
Он сослался на тесты, которые были проведены Федеральным управлением гражданской авиации США, когда использование мобильных телефонов начало расти, и которые, по его словам, показали, что «в некоторых ситуациях устройства в задней части самолета, передающие небольшие микропередачи, могут вызывать некоторые сбои в работе навигационного оборудования».
«Переведите их в режим полета, и вы сможете прожить без своего устройства те 10−15 минут, которые потребуются мне, чтобы вернуться на землю», — настойчиво рекомендует пилот.
Между тем, как пишет Daily Mail, в 2025 году число погибших в результате авиакатастроф с участием коммерческих самолетов уже превысило 300 человек — это примерно общее число жертв за весь 2024 год.
Однако специалист по авиационной безопасности Джон Кокс заявил, что «ухудшения авиационной безопасности нет», а недавние авиационные происшествия «никак не связаны».
«К сожалению, в этом году произошло резкое увеличение числа резонансных аварий, — подчеркивал Джон Кокс в интервью MailOnline. — Но общая статистика ясно показывает, что полеты остаются самым безопасным видом транспорта; помните, что в этом году в США на дорогах погибнет 44 000 человек».
Арнольд Барнетт, профессор статистики в Школе менеджмента при Массачусетском технологическом институте, считает недавний всплеск авиакатастроф простым совпадением. «В подавляющем большинстве месяцев на регулярных рейсах нигде в мире не происходит несчастных случаев со смертельным исходом, — сказал он в интервью MailOnline. — Должны ли мы верить, что навыки, которые привели к таким блестящим результатам, внезапно исчезли в конце декабря 2024 года? Кроме того, недавние крупные аварии имели совсем другие причины, поэтому они не свидетельствуют о систематической проблеме, которая стала намного опаснее».
«До тех пор, пока не будут известны факты, неразумно строить предположения о том, что могло стать причиной какой-либо отдельной авиакатастрофы», — отмечает доктор Саймон Эшли Беннетт, директор отдела гражданской безопасности Лестерского университета.
Авиационный эксперт Энтони Брикхаус напоминает, что авиаперелеты остаются самым безопасным видом транспорта: «По статистике, во время полета вы в большей безопасности, чем когда ехали в машине в аэропорт».