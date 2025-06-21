В ядре Земли обнаружена утечка: ученые заметили таинственный «призрачный шлейф»

Согласно моделированию, этот шлейф существовал по меньшей мере 40 миллионов лет, в течение которых он влиял на дрейф индийской континентальной плиты. Этот шлейф может также объяснить, почему некоторые районы Омана продолжают подниматься даже после того, как прекратилось тектоническое сжатие — процесс, который сжимает земную кору вместе. Самое главное, это открытие также говорит о том, что там может быть много других призрачных шлейфов, ожидающих своего обнаружения, особенно под участками с толстыми скальными шапками. Это означало бы, что из ядра Земли вытекает больше тепла, чем предполагалось ранее исследователями, что может иметь серьезные последствия для изучения внутренних слоев Земли, отмечает Daily Mail. Мантийные шлейфы являются ключевой частью того, как Земля распределяет тепло и давление глубоко под поверхностью. Исследования показали, что они тесно связаны с тектоникой плит, магнитным полем планеты и даже эволюцией жизни на Земле.