Ученые обнаружили удивительное свойство металла самовосстанавливаться на наноуровне

Несмотря на то, что эксперимент был проведен в контролируемых условиях, его результаты открывают новые возможности для разработки самовосстанавливающихся материалов. Если ученым удастся масштабировать и контролировать этот эффект, то он может стать основой для новых типов материалов — самовосстанавливающихся металлов и сплавов. Это особенно актуально для аэрокосмической, автомобильной, строительной и электронной промышленности, где микротрещины и повреждения — постоянная проблема.