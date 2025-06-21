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Критик Кокшенева оценила возвращение Михаила Ефремова на сцену театра

Ефремов будет работать в театре Никиты Михалкова.

Источник: Аргументы и факты

Театральный критик Капитолина Кокшенева в разговоре с aif.ru поддержала режиссера Никиту Михалкова, пригласившего Михаила Ефремова на работу в театр.

«Взял Ефремова Никита Михайлович, хорошо, ну и что? Сможет ли он полноценно вернуться на сцену, это, наверное, надо именно у него спрашивать», — сказала критик.

Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре. Он считает, что у актера было достаточно времени, чтобы «переосмыслить свою жизнь». Михалков добавил, что старался ему помочь.

Ефремов может сыграть вместе с Анной Михалковой в спектакле по фильму «Без свидетелей».

Решение Михалкова ранее поддержала депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко.