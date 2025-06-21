Критик Кокшенева оценила возвращение Михаила Ефремова на сцену театра

Театральный критик Капитолина Кокшенева в разговоре с aif.ru поддержала режиссера Никиту Михалкова, пригласившего Михаила Ефремова на работу в театр.
«Взял Ефремова Никита Михайлович, хорошо, ну и что? Сможет ли он полноценно вернуться на сцену, это, наверное, надо именно у него спрашивать», — сказала критик.
Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре. Он считает, что у актера было достаточно времени, чтобы «переосмыслить свою жизнь». Михалков добавил, что старался ему помочь.
Ефремов может сыграть вместе с Анной Михалковой в спектакле по фильму «Без свидетелей».
Решение Михалкова ранее поддержала депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко.