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Обладатель Кубка мира по кикбоксингу Роман Пятница умер в 26 лет

Подробности смерти российского боксера не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Умер 26-летний российский кикбоксер Роман Пятница. О смерти спортсмена сообщила в социальных сетях его жена Галина, которая также выступает в боксе.

По ее словам, Пятница скончался 19 июня. Причины смерти мужа она называть не стала. Галина заявила, что пока не готова рассказывать о том, что произошло. Она пообещала, что позже вся информация появится в соцсетях.

Роман Пятница был обладателем Кубка мира, призером чемпионата Европы и чемпионом РФ по кикбоксингу.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО российского борца Кирилла Бабичука. Ему было 27 лет.