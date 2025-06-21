Обладатель Кубка мира по кикбоксингу Роман Пятница умер в 26 лет

Умер 26-летний российский кикбоксер Роман Пятница. О смерти спортсмена сообщила в социальных сетях его жена Галина, которая также выступает в боксе.
По ее словам, Пятница скончался 19 июня. Причины смерти мужа она называть не стала. Галина заявила, что пока не готова рассказывать о том, что произошло. Она пообещала, что позже вся информация появится в соцсетях.
Роман Пятница был обладателем Кубка мира, призером чемпионата Европы и чемпионом РФ по кикбоксингу.
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